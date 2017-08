Savantii cauta de ani de zile sa descifreze misterul "stelei care clipeste".

In anul 2015, astronomii au descoperit o stea ciudata, care clipeste la intervale regulate de timp. A fost numita Steaua lui Tabby, dupa numele savantei Tabetha Boyajian, care a observat-o prima data.

De atunci, oamenii de stiinta cauta sa inteleaga ce fenomen produce acest comportament anormal al stelei.

Unii au sugerat ca poate fi vorba de o Sfera Dyson, adica o constructie extraterestra, care genereaza energie prin "ingradirea" unei stele.

Cei mai multi specialisti au considerat insa ca trebuie sa existe o explicatie mai simpla si mai putin fantezista.

Acum, cercetatorii de la Universitatea Antioquia din Columbia au o teorie care poate lamuri in sfarsit acest mister, scrie Daily Mail.

Astfel, ei cred ca exista o exoplaneta cu inele, asemeni lui Saturn, care orbiteaza aproape de aceasta stea. Inelele planetei, formate din resturi de materie, determina fluctuatii neregulate in luminozitatea stelei.

Modificarea de luminozitate pare sa aiba loc la intamplare, pentru ca aceste inele ale planetei sunt inclinate si se afla mereu intr-un alt unghi fata de stea atunci cand trece prin fata ei.

Desigur, teoria lor trebuie confirmata prin mai multe teste si simulari ulterioare.

Planeta reponsabila de acest fenomen are probabil marimea lui Neptun si este o planeta tanara, aflata inca in formare.

O ipoteza similara a fost lansata in luna mai, de Fernando Ballesteros, de la Universitatea Valencia. El a declarat ca modificarile de luminozitate pot fi provocate de prezenta unei planete uriase, de cinci ori mai mare ca Jupiter, care are in jurul sau inele formate din asteroizi si comete.

Foto: NASA