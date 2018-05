O scena amuzanta a avut loc in timpul unei iesiri in spatiu.

Miercuri, un astronaut de pe Statia Spatiala Internationala a efectuat o iesire in spatiu, care a durat 6 ore si 31 de minute.

Momentul a fost transmis in direct de catre NASA si totul parea se decurga perfect. Pana in clipa in care astronautul a vrut sa faca o inregistare cu o camera GoPro.

Astronautul nu intelege de ce nu reuseste sa porneasca aparatul ca sa filmeze, asa ca a luat legatura cu centrul de control de la Houston si a cerut ajutor.

Dialogul care urmeaza este cat se poate de amuzant, iar inregistrarea a ajuns deja pe YouTube.

Discutia dureaza destul de mult, pana cand astronautul isi da seama ca nu poate folosi camera, pentru ca aceasta nu are card de memorie.

Protagonistul acestei scene a fost Drew Feustel sau Ricky Arnold. Dincolo de momentul jenant surprins cu aceasta ocazie, iesirea in spatiu a decurs normal, fiind o procedura de rutina.