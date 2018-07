Nimeni nu ştie exact ce ne aşteaptă în viitor, dar progresele tehnologice promit din ce în ce mai mult.

Numeroase predicţii sugerează faptul că anul 2020 va fi unul extraordinar din punct de vedere tehnologic și științific.

Mike Liebhold, care lucrează la The Institute for the Future, institut care colaborează cu inovatori globali, a împărtăşit pentru NBC News următoarele predicţii, bazate pe ştiinţă şi pe climatul economic şi tehnologic actual.

Iată câteva inovații importante, care vor deveni realitate până în 2020:

1. Traducerile universale vor fi posibile pe toate aparatele portabile

Ideea este în desfăşurare, find preluată de Google Translate pentru uz public, dar şi de DARPA (Defense Advaanced Research Projects Agency), agenţie care dezvoltă tehnologii pentru forţele armate ale Americii. Traducerile vor fi posibile datorită unor baze imense de cunoştinţe, strânse de companii si guverne. Conceptul este posibil, însă precizia traducerilor va depinde de limba tradusă.

2. Vom avea în sfârşit ochelari AR de calitate

AR (Realitatea Augumentată) este foarte populară în aplicaţiile recente ale telefoanelor, însă potenţialul tehnologiei nu a fost exploatat în totalitate. Ne dorim să avem aplicații uşor de personalizat şi de accesat, care să permită suprapunerea de imagini peste orice obiect sau spaţiu pe care-l putem vedea. Acestea depind de calitatea ochelarilor şi a GPS-ului, care ar trebui să aibă o precizie extraordinară până în anul 2020, dar şi de date de geolocalizare. Probabilitatea acestui concept este îndeajuns de mare, tehnologia fiind dezvoltată în prezent.

3. Maşinile se vor conduce singure

Mulţi visează la acest lucru, de la Google până la DARPA şi producători: siguranţă completă şi uşurinţa transportului datorată maşinilor care se pot conduce singure. Tentative de progres există, însă tehnologia care ar face toate maşinile să comunice este extrem de dificil de realizat. Nu există încă infrastructura wireless care poate conecta toate maşinile din lume cu tehnologia din trafic (semafoare, semne de circulație şi altele).

4. Japonia va construi o bază robotică pe lună

Nu există niciun obstacol, din punct de vedere tehnologic, care ar împiedica Japonia din a-şi continua planurile de a construi aceasta bază. Va fi construită de roboţi, pentru roboţi. De fapt, nicio altă ţară nu este mai potrivită pentru acest proiect.

Liebhold a declarat: „Există vehicule de lansare care sunt, cel mai probabil, capabile să facă acest lucru, şi consider că robotica dezvoltată până atunci va fi destul de complexă”. Din punct de vedere tehnologic, proiectul este posibil, însă factorii economici vor decide soarta lui.

5. China va conecta Beijing cu Londra printr-un tren de mare viteză

Planul Chinei este să conecteze Estul cu Vestul printr-o linie de tren de mare viteză şi nu este vorba de a conecta părţile estice şi vestice ale Chinei. China ar putea construi infrastructura în schimbul drepturilor de access la resursele naturale ale ţărilor care ar beneficia de noul corridor Asia-Europa, resurse precum minereuri, petrol şi cherestea. Ideea este posibilă, însă destul de improbabilă, cel puţin până în 2020.

6. Un computer de 1000 de dolari va avea capacitatea de procesare a creierului uman

Predicţia a fost făcută în urmă cu 2 ani de Cisco, iar ideea pare destul de fezabilă în anumite privinţe. Tehnologia nu va avea cu adevărat inteligenţa unui om, ci mai degrabă abilitatea, numărul de cicluri al creierului uman.

Este posibil ca o astfel de tehnologie să fie creată, datorită Legii lui Moore, care spune că numărul de tranzistori ai unui circuit integrat se dublează la fiecare doi ani, în timp ce preţurile se injumătăţesc, ceea ce ar însemna că tehnologia ar deveni din ce în ce mai complexă.