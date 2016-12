O secunda aditionala va fi adaugata la finalul acestui an pentru a resincroniza timpul de rotatie al Pamantului cu ceasul atomic.

Anul 2016 se apropie de final iar majoritatea oamenilor abia asteapta numaratoare finala care va insemna trecerea din 2016 in 2017. Anul acesta, numaratoarea poate fi mai confuza pentru ca va exista o secunda in plus.

In mod normal, o zi are 86.400 de secunde. 31 decembrie 2016 va avea insa 86.401 secunde. Secunda in plus, ce va fi adaugata chiar la finalul anului, va ajuta la sincronizarea dintre ceasul atomic si viteza de rotatie a Pamatului. Cel de-al doilea ceas este usor rigid. Pentru a mentine cele 2 metode de contorizare al timpului la distanta de 0.9 secunde unul de celalalt necesita o secunda suplimentara acum.

Conceptul de secunda aditionala a fost introdus prima data in 1972 cand incetinirea graduala a Terrei de a incheia o rotatie a facut ca diferenta intre ceasul atomic si cel de rotatie sa fie de 10 secunde. Din 1972 si pana acum au fost adaugate 26 de secunde suplimentare.

Pentru majoritatea oamenilor din lume, secunda suplimentara de la sfarsitul lui 2016 nu va veni la ora 11:59:59 PM. Conform US Naval observatory, secunda va fi adaugata conform orei UTC, ceea ce inseamna ca va fi ora 1:59:59 AM in Romania, 2017.