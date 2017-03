Cercetatorii de la NASA au identificat o sonda spatiala pierduta, care orbiteaza in jurul Lunii.

Folosind o tehnica noua, pe baza de microunde, NASA a reusit sa descopere o sonda care se pierduse in spatiu acum multi ani.

Cercetatorii de la Jet Propulsion Laboratory au utilizat un sistem radar care analizeaza microundele emise in spatiu.

Astfel, ei au identificat doua sonde spatiale care orbiteaza in jurul Lunii. Prima este Lunar Reconnaissance Orbiter, care a fost lansata de NASA in anul 2009. Aceasta sonda functioneaza si acum si are o orbita cunoscuta, insa cu ajutorul noului sistem cercetatorii au mai gasit inca una, care se pierduse in spatiu. Este vorba de sonda Chandarayaan-1, care apartine de India.

Sonda indiana a fost lansata in octombrie 2008, iar in august 2009 astronomii au pierdut orice legatura cu ea. A disparut pur si simplu in spatiu. Folosind ultimele informatii cunoscute despre orbita sondei, cei de la NASA au reusit in final sa o localizeze.

Chandarayaan-1 are doar 1,5 metri in diametru si se afla la o altitudine de 200 km deasupra Lunii, scrie Business Insider. Sonda, care nu mai functioneaza, si-a pastrat in linii mari orbita stabilita, schimband insa unghiul de inclinare, cu 180 de grade.

Primele cercetari realizate de NASA, cu ajutorul sistemului radar Goldstone Solar System, au fost confirmate ulterior prin alte teste, in care a fost implicat Observatorul Arecibo din Puerto Rico. Acesta a confirmat ca sonda indiana se afla intr-adevar pe orbita care a fost identificata.