Exoplaneta contrazice tot ce se stia pana acum.

Planeta HAT-P-26b, aflata la o distanta de 437 de ani-lumina, este atata de ciudata incat astronomii credeau pana acum nu poate exista asa ceva.

Aceasta exoplaneta face parte din categoria celor numite "Neptun fierbinte", deoarece este la fel de masiva ca Neptun, insa orbiteaza mai aproape de steaua ei.

Astronomii au observat insa ceva neobisnuit in timp ce o studiau. Aceasta are o atmosfera care seamana mai mult cu cea a lui Jupiter, contrazicand astfel tot ce stia despre planete.

Atmosfera ei contine mult mai putine elemente mai grele decat hidrogenul si heliul, fata de se asteptau expertii sa observe. De asemenea, ea contine multi vapori de apa.

In mod normal, cu cat o planeta este mai mare, cu atat mai putine metale grele contine in atmosfera. HAT-P-26b insa este destul de mica si, cu toate acestea, atmosfera ei contine foarte putine metale grele, fiind formata in cea mai mare parte din hidrogen si heliu.

Cercetatorii nu au mai intalnit pana acum asa ceva. Este adevarat insa ca toate informatiile de care dispun ei se bazeaza pe observatiile facute doar in sistemul nostru solar.

Aceasta este dovada ca planetele din alte sisteme solare pot fi foarte diferite de ceea ce credem noi ca este posibil sau imposibil.

Descoperirea este neasteptata si imbucuratoare, pentru ca astfel astronomii au ocazia sa invete mai multe despre atmosfera altor planete si despre modul in care s-ar format acestea, dincolo de sistemul nostru solar.

La mare distanta de noi, planetele s-au format si au evolut foarte diferit, spune David Sing, de la Universitatea Exeter, unul dintre autorii acestei descoperiri.

La randul sau, Hannah Wakeford, de la NASA Goddard Space Flight Center, precizeaza ca aceasta descoperire contrazice tot ce credeau astronomii despre atmosfera planetelor.