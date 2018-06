Comunicarea cu unul dintre cele doua rovere operationale ale NASA a fost intrerupta.

O furtuna de nisip, uriasa si violenta, este pe cale sa acopere in totalitate planeta Marte, intrerupand comunicarea cu unul dintre cele doua rovere operationale ale NASA care exploreaza "Planeta Rosie" - Opportunity. Inginerii americani se tem ca acesta nu va mai putea fi "resuscitat",.

Mai mult de un sfert din planeta Marte este deja invaluit de acea furtuna. Zonele afectate se afla intr-o bezna completa, a anuntat NASA miercuri. In doua-trei zile, intreaga planeta va fi invaluita de furtuna, care va dura probabil mai multe saptamani.

NASA administreaza trei sateliti pe orbita lui Marte si doi roboti aflati pe suprafata "Planetei Rosii". Cel mai vechi dintre ei, Opportunity, a parcurs peste 45 de kilometri pe scoarta martiana incepând din 2004 si este alimentat cu energie furnizata de panouri solare.

Celalalt rover american, Curiosity, functioneaza cu energie nucleara si a ajuns pe Marte in 2012. Atunci cand razele Soarelui nu mai ajung la suprafata planetei Marte, Opportunity intra in hibernare. Robotul martian nu a mai transmis date spre Terra incepand de duminica.

"Asteptam, ascultam in fiecare zi, pentru a vedea daca transmite un semnal", a explicat John Callas, directorul proiectului Opportunity din cadrul NASA.

Problema consta in faptul ca robotul american nu poate sa ramana in starea de hibernare prea mult timp, acest lucru fiind posibil doar daca temperatura nu coboara sub valoarea de -55 de grade Celsius.

Din fericire, savantii se asteapta ca aceasta sa nu coboare sub valoarea de -36 de grade Celsius, intrucat vara se pregateste sa soseasca pe Marte.

"Ar trebui sa poata sa fie capabil sa supravietuiasca furtunii si sa revina la viata odata ce atmosfera martiana se va degaja", a declarat, cu prudenta, John Callas.

Cand Opportunity va iesi din hibernare, el va putea sa isi incarce bateriile. Desi acestea sunt mai vechi de 15 ani, "sunt cele mai bune baterii din Sistemul Solar", a adaugat expertul american.

In plus, specialistii de la NASA afirma ca bateriile roverului Opportunity si-au pastrat o capacitate de functionare de 85%.

Daca se va trezi la viata, Opportunity isi va confirma statutul de invincibilitate "aproape absoluta". Initial, misiunea acestui robot urma sa dureze 90 de zile.

Miercuri, in California, la centrul de control al programului Opportunity, ingrijorarea inginerilor de la NASA era dublata de curiozitatea stiintifica. Astfel de furtuni planetare sunt intr-adevar rare.

Marte este monitorizata permanent de sonde spatiale, in fiecare zi, de aproximativ 20 de ani, iar astfel de furtuni globale au fost observate doar de 12 ori, a precizat Rich Zurek, coordonatorul stiintific al programului de monitorizare a "Planetei Rosii".

Or, inainte de a trimite astronauti pe Marte, este esential ca specialistii americani sa amelioreze previziunile meteorologice. NASA vrea sa poata sa anticipeze furtunile de aceasta talie, a caror origine nu este prea bine inteleasa.

"Vrem sa evitam situatia in care o echipa (de astronauti, n.r.) lucreaza departe de baza ei si ar fi surprinsa de acest gen de furtuni, pentru ca i-ar fi greu sa se intoarca la baza", a explicat Jim Watzin, directorul programului de explorare martiana din cadrul NASA.

