Casa Alba a publicat un nou raport de 18 pagini in care sunt descrise masurile pe care NASA le va lua in urmatorii 10 ani.

Masurile vor fi lluate atat pentru a preintampina o eventuala coliziune cat si pentru a pregati SUA si intreaga planeta pentru consecintele unui eventual impact inevitabil.

Protejarea Pamantului de impactul cu asteroizi periculosi este o responsabilitate ce nu le va reveni astronautilor, conform NASA.

Noul plan de actiune al NASA cuprinde cinci obiective majore.

1.In primul rand, NASA trebuie sa-si sporeasca si imbunatateasca toate mijloacele necesare pentru identificarea asteroizilor potential periculosi, catalogarea lor si urmarirea traiectoriilor acestora prin spatiu.



2. Al doilea obiectiv ce apare in document se refera la imbunatatirea "modelarii, a capacitatii de predictie si a integrarii informatiilor" intre agentiile federale americane cu competente in acest domeniu, pentru a determina probabilitatea unui impact si de a determina cu exactitate cand si unde s-ar putea produce un astfel de eveniment.

Echipele de interventie in caz de dezastru, asa cum sunt cele FEMA, vor folosi aceste informatii pentru a determina care sunt cele mai bune masuri ce pot fi luate, atat pentru a ne pregati de un impact cu un asteroid, cat si pentru a ne confrunta cu consecintele unui astfel de impact.

3. In cadrul celui de-al treilea obiectiv cuprins in planul de actiune, NASA este chemata sa vina cu noi modalitati practice de deviere a traiectoriei unui asteroid potential periculos. Acest lucru implica dezvoltarea de noi tehnologii care sa permita executarea unor misiuni spatiale de "recunoastere si reactie rapida", in care o nava spatiala sa poata fi lansata spre un asteroid periculos pentru a-i modifica traiectoria.

NASA intentiona sa incerce modificarea traiectoriei unui asteroid in cadrul misiunii Asteroid Redirect Mission (ARM), prevazuta pentru anul 2021, insa administratia Trump a renuntat la aceasta misiune in 2017. Tot aici intra si misiunea Double Asteroid Redirection Test (DART), misiune ce ar trebui sa fie lansata tot in 2021 spre perechea de asteroizi Didymos, unde va ajunge in 2022 pentru a testa daca este posibila devierea lor printr-un impact cinetic.

4. Cel de-al patrulea obiectiv se refera la cresterea cooperarii internationale, sub conducerea SUA, pentru a pregati mai bine intreaga planeta de eventualitatea impactului cu un asteroid. In acest scop, Departamentul pentru Aparare Planetara al NASA coopereaza cu Comitetul ONU pentru Utilizarea Pasnica a Spatiului Extraterestru pentru a stabili "care ar trebui sa fie raspunsul international la pericolul reprezentat de un asteroid", incluzand aici comunicarea la nivel international a observatiilor si informatiilor existente despre asteroizi potential periculosi.



5. Cel de-al cincilea, si ultimul obiectiv formulat in acest plan de actiune, solicita guvernului american sa vina cu o strategie care sa se aplice in cazul in care un asteroid masiv ar ameninta Terra.

NASA si FEMA colaboreaza in elaborarea procedurilor de urgenta in caz de impact cu asteroizi inca din 2010, iar noul raport le solicita celor doua agentii sa-si intareasca colaborarea si sa testeze diferite proceduri de urgenta si protocoale de actiune. Rolul FEMA in cazul unei astfel de urgente implica anuntarea si evacuarea populatiei din zona de impact.

Astronomii au identificat deja peste 8.000 de asteroizi in apropierea relativa a Pamantului, obiecte cu diametrul de cel putin 140 de metri, suficient de mari pentru a sterge de pe fata Pamantului un intreg stat american. Acesti asteroizi relativ mari reprezinta insa doar aproximativ o treime din totalul bolovanilor cosmici din vecinatatea planetei.

Chiar si impactul cu asteroizi mai mici va produce insa pagube insemnate, asa cum s-a intamplat cu meteorul cu diametrul de 19 metri ce a explodat in 2013 deasupra orasului siberian Chelyabinsk. Nu mai putin de 1.200 de persoane au fost ranite de cioburile de la geamurile sparte de suflul exploziei.

Sursa: Agerpres