Conferinta va avea loc joi, la ora 21.00 ora Romaniei.

Ca si pana acum, NASA nu a oferit detalii despre informatiile care vor fi prezentate in cadrul conferintei.

Stim totusi ca vor fi discutate noi date stiintifice obtinute cu ajutorul roverului Curiosity, care exploreaza de 5 ani planeta Marte.

Chiar daca multi dintre noi spera la un anunt despre existenta vietii extraterestre pe Marte, mai mult ca sigur nu va fi vorba despre asa ceva.

Insa cercetatorii de la NASA precizeaza ca vor fi prezentate descoperiri stiintifice extrem de importante, care vor fi publicate apoi si in revista Science.

In plus, publicul va putea urmari in direct evenimentul si va putea participa, punand intrebari pe retelele de socializare.

Conferinta va putea fi urmarita LIVE AICI: