TESS va fi lansat marti dimineata, in jurul orei 1.30 ora Romaniei.

NASA va incerca sa lanseze luni seara un nou telescop spatial, construit cu scopul de a identifica planete de marimea Terrei si care ar putea sa sustina viata.

Noul telescop spatial american, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), urmeaza sa fie lansat in spatiu la ora 22:32 GMT, de la baza Cape Canaveral din Florida, cu ajutorul unei rachete din gama Falcon 9, construita de compania SpaceX.

Lansarea poate fi urmarita LIVE aici!

Pe parcursul urmatorilor doi ani, misiunea acestui telescop spatial - construit cu un buget de 337 de milioane de dolari - va fi aceea de a scana peste 200.000 de stele aflate la distante relativ apropiate in raport cu Soarele si care, din acest motiv, se numara printre cele mai stralucitoare de pe cer, cu scopul de le gasi pe acelea dintre ele care detin planete in jurul lor.

La fel ca predecesorul sau, Kepler, primul telescop de acest tip, lansat in 2009 de agentia spatiala americana, TESS va utiliza metoda tranzitului, detectand exoplanete atunci cand ele trec - tranziteaza - prin fata stelelor in jurul carora orbiteaza, estompand temporar lumina emisa de acestea. Metoda permite, printre altele, deducerea marimii, a masei si a orbitei unei exoplanete.

Potrivit NASA, TESS va putea sa descopere in acest fel aproximativ 20.000 de exoplanete, din care o cincime ar putea avea marimi comparabile cu cea a Terrei si aproape 500 vor fi de doua ori mai mari decat planeta noastra.

"Am putea chiar sa gasim planete pe orbitele unor stele care pot fi vazute cu ochiul liber", a declarat duminica in fata reprezentantilor presei Elisa Quintana, cercetatoare care participa la programul TESS. "In urmatorii ani, vom putea, probabil, sa identificam o stea stiind cu siguranta ca ea are pe orbita sa o astfel de planeta", a adaugat aceeasi cercetatoare.

In urma cu cateva decenii, ideea de a gasi planete locuibile reprezenta o pura fantezie, a subliniat Paul Hertz, directorul departamentului de astrofizica din cadrul NASA.

"Oamenii s-au intrebat dintotdeauna daca suntem singuri in Univers si pana acum 25 de ani singurele planete pe care le cunosteam erau cele opt din Sistemul Solar", a adaugat Paul Hertz cu o zi inainte de lansarea misiunii TESS.

"De atunci, am gasit mii de planete pe orbitele altor stele, iar noi credem ca toate stelele din galaxia noastra trebuie sa aiba familii proprii de planete", a mai spus acelasi cercetator.

Misiunea Kepler a permis deja descoperirea a 2.300 de noi exoplanete, confirmate de alte telescoape. TESS va analiza o zona de pe bolta cereasca de 350 de ori mai vasta.

Etapa urmatoare va consta - pentru telescoapele terestre si spatiale - in observarea si mai amanuntita a planetelor ce vor fi astfel detectate.

Telescopul spatial James Webb, succesorul telescopului Hubble, a carui lansare este prevazuta pentru anul 2020, va putea, probabil, sa detecteze semnaturile moleculare din atmosferele exoplanetelor, inclusiv semnale care ar putea sa ateste prezenta vietii.

"TESS reprezinta o punte intre ceea ce am invatat deja despre exoplanete si ceea ce vom invata in viitor despre ele", a declarat Jeff Volosin, director de proiect la Centrul Goddard pentru zboruri spatiale din cadrul NASA.

"Ne ofera speranta ca vom putea sa identificam intr-o buna zi, in deceniile urmatoare, conditii potentiale de existenta a vietii in afara Sistemului Solar", a adaugat acelasi specialist.

Sursa: Agerpres