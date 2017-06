NASA va explora atmosfera solara incepand cu vara anului 2018.

NASA va lansa Solar Probe Plus, aceasta fiind prima misiune de acest fel din istoria umanitatii si va reprezenta una dintre cele mai mari realizari in ceea ce priveste explorarea spatiului. Programata pentru lansare in vara anului 2018, sonda va ajunge in atmosfera Soarelui.

Scopul acestei misiuni este studierea atmosferei solare si mai buna intelegere a evolutiei stelelor. Sonda va orbita in jurul Soarelui la o distanta de 6,2 milioane de kilometri, cu o viteza de 450.000 mph si se va confrunta cu temperaturi de pana la 1.377 de grade Celsius.

Ultima data cand o nava spatiala s-a apropiat de suprafata stelei a fost in 1976, cand Helios 2 a orbitat la o distanta de 43 de milioane de kilometri de Soare.

Solar Probe Plus va fi protejata de caldura si radiatiile solare printr-un invelis realizat dintr-un compus care are la baza carbon si care are o grosime de 11,43 de centimetri.

Noua misiune a fost anuntata oficial la evenimentul de omagiere a astrofizicianului Eugene Parker, profesor emerit la Universitatea din Chicago. De altfel, sonda va purta numele acestui om de stiinta - se va numi Parker Solar Probe.

Sursa: News.ro