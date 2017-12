Misiunea ar putea incepe in 2022.

NASA a gasit o modalitate de a vizita asteroidul Psyche, un obiect metalic cu diametrul de aproximativ 252 kilometri, din Centura de asteroizi dintre planetele Marte si Jupiter, cu 4 ani mai devreme decat a stabilit initial, conform SPACE.com.

Astfel, lansarea acestei misiuni va avea loc cu un an mai devreme, in 2022, iar restul de trei ani vor fi castigati prin alegerea unei noi traiectorii, mai eficiente, spre acest obiect din Centura de asteroizi.

Aceasta noua traiectorie scuteste sonda ce va fi trimisa spre Psyche de nevoia de a orbita planeta noastra pentru a accelera suficient. De asemenea, sonda nu va trece prea aproape de Soare si astfel nu va avea nevoie sa fie dotata cu scuturi suplimentare de protectie termica.

Conform noului program al misiunii sonda urmeaza sa ajunga la asteroid în 2026, cu patru ani mai devreme decat în varianta initiala a misiunii.

Principalul obiectiv al misiunii spre asteroidul Psyche este de a aduna mai multe informatii despre originile Sistemului solar. Spre deosebire de alti asteroizi din centura dintre Marte si Jupiter, Psyche pare sa fie complet metalic, fiind compus din nichel si fier, la fel ca si nucleul Pamantului.

Dimensiunile mari si caracterul metalic al acestui asteroid i-a facut pe unii planetologi sa emita ipoteza ca Psyche ar putea fi nucleul unei protoplanete distruse.

Asteroizii sunt formati din materia primordiala ramasa din norul de praf si gaze cosmice dupa ce s-a aprins Soarele si s-a format sistemul solar. Analiza diferitelor tipuri de asteroizi ii ajuta pe planetologi sa înteleaga cum s-a format Pamantul si celelalte planete din sistem.

Asteroidul Psyche ar putea fi nucleul metalic al unei planete care si-a pierdut mantaua si crusta în spatiu, spulberate de o coliziune catastrofala.

Misiunea va incerca sa raspunda intrebarilor legate de trecutul lui Psyche. Un alt obiectiv important al acestei misiuni este legat de studierea asteroizilor care, daca ar intra in coliziune cu Terra, ar avea capacitatea sa duca la disparitia vietii.

Psyche are diametrul de peste 250 de kilometri, iar o eventuala ciocnire intre planeta noastra si un astfel de asteroid ar fi distrugatoare, in conditiile in care asteroidul care a dus la disparitia dinozaurilor in urma cu 65 de milioane de ani avea diametrul de doar 15 kilometri.



Oamenii de stiinta trebuie sa afle cat mai multe despre compozitia si modul de alcatuire al acestor asteroizi mari pentru a putea formula planuri de aparare a Pamantului in cazul in care un astfel de obiect ar ameninta planeta noastra.

Asteroizii pot reprezenta si viitoare destinatii pentru companii si corporatii miniere de pe Pamant. Aceste corpuri cosmice pot contine resurse importante ce vor putea fi folosite în procesul de extindere a speciei umane in Sistemul solar.

Sonda ce va fi lansata spre asteroidul Psyche va fi dotata cu patru instrumente stiintifice: o camera video, un spectrometru cu raze gamma pentru a identifica toate elementele chimice care intra în compozitia acestui asteroid, un magnetometru si un experiment legat de gravitatie.

Sursa: Agerpres