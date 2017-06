Un medic avertizeaza ca nasterea si sexul in spatiu si pe alte planete vor fi probleme serioase pentru primii colonisti.

Kris Lehnhardt, asistent universitar la Facultatea de Medicina de la Universitatea George Washington, crede ca reproducerea umana nu trebuie neglijata atunci cand facem planuri de colonizare a altor planete.

El a discutat cu expertii despre provocarile la care va fi supus corpul uman in timpul zborului in spatiu si pe alte planete, cum ar fi Marte, scrie Daily Mail.

Radiatiile si lipsa gravitatiei vor avea efecte serioase asupra fiziologiei umane. Stim deja ca astronautii care stau pe Statia Spatiala Internationala se confrunta cu serioase probleme de sanatate.

Ei pierd masa musculara si osoasa, sufera de anemie, iar venele si arterele lor devin mai slabe.

Nu stim insa ce s-ar intampla in cazul unei partide de sex in spatiu, cum ar evolua o sarcina si cum ar putea o femeie sa nasca in aceste conditii.

Chiar daca subiectul pare mai delicat, problema este esentiala daca vrem sa colonizam Marte sau sa punem bazele unei colonii pe Luna, spune Kris.

De asemenea, cercetatorii nu stiu ce s-ar intampla cu un copil care s-ar naste pe o alta planeta sau pe o statie spatiala, daca el se va dezvolta normal sau nu.

Este posibil ca acesti copii, daca vor supravietui, sa nu se poata adapta la conditiile de pe Terra, prin urmare prima generatie nascuta pe alta planeta ar putea fi foarte diferita de noi.