Accidentul nuclear de la Fukushima, din 2011, este cel mai grav dupa dezastrul de la Cernobil.

Dupa cutremurul extrem de puternic, care a declansat un val tsunami si a distrus reactoarele centralei nucleare de la Fukushima, peste 100.000 de oameni care locuiau in zona au fost evacuati de urgenta.

Aproximativ 18.000 de oameni au murit, iar in urma accidentului peste 600 de tone de combustibil radioactiv s-au scurs din reactoare, scrie The Independent.

In prezent, compania Tepco (Tokyo Electric Power Company) incearca sa curete zona si sa elimine pe cat posibil deseurile periculoase.

Din pacate insa, nivelul de radiatii este atat de ridicat chiar si acum incat robotii trimisi in inspectie sunt distrusi foarte repede.

Micii roboti-scorpion, dotati cu camere video, ar trebui sa inspecteze reactoarele, inainte ca procesul de decontaminare sa poata incepe.

Ultimul robotel, conceput de Toshiba special pentru a rezista la un nivel ridicat de radiatii, a fost distrus de 5 ori mai repede decat estimasera specialistii, el functionand mai putin de o zi.

Nu este surprinzator, avand in vedere ca in reactor nivelul radiatiilor se ridica la 530 sieverti, in timp ce robotul a fost construit sa reziste la 73 sieverti. Trebuie mentionat ca doza fatala pentru un om este de numai 10 sieverti.

Acesta nu este singurul incident in care nivelul radiatiilor de la Fukushima se dovedeste fatal nu doar pentru oameni, ci si pentru roboti.

Anul acesta mai multe sonde de acest fel au fost distruse. In februarie, un robot a functionat doar 2 ore.

Foto: Getty Images