Noi date, facute publice de NASA, care relanseaza speranta de a descoperi viata intr-un alt loc din sistemul solar.

Europa, una dintre lunile lui Jupiter, ar putea degaja, prin gheata foarte groasa de la suprafata sa, jeturi de vapori de apa.

Sonda americana Galileo, care a explorat Jupiter si lunile sale intre 1995 si 2003, a permis deja detectarea primelor indicii privind prezenta unui vast ocean pe satelitul natural al planetei Jupiter.

In prezent, NASA estimeaza ca Europa este unul dintre cele mai bune locuri din sistemul solar pentru a gazdui viata in afara Terrei.

Acest ocean de sub gheata ar contine de doua ori mai multa apa decat toate oceanele terestre, dar el se afla sub o crusta de gheata extrem de rece si de dura, a carei grosime este in acest stadiu necunoscuta.

Din 2012 si dupa noi date obtinute de telescopul spatial Hubble, posibila prezenta a vaporilor de apa in jurul planetei a fost evocata de anumiti astronomi.

Fara a merge pana la a le dovedi existenta, noile date, de data aceasta obtinute de sonda Galileo cu prilejul survolului sau de deasupra Europei din 1997, fac ca balanta sa incline din nou spre aceasta posibilitate.

Potrivit acestui cel mai recent studiu, publicat in revista Nature Astronomy, "schimbarile observate in campul magnetic si in plasma din jurul Europei se explica foarte usor prin prezenta unor jeturi de vapori de apa".

Aceste gheizere, daca existenta lor va fi confirmata, ar putea oferi, intr-o zi, un mijloc de a obtine, prin trimiterea de roboti, esantioane pentru analiza din apa care se afla sub gheata, fara a fora in kilometri de gheata.

Acest lucru ar permite efectuarea de cercetari pentru a descoperi aici semne ale existentei vietii.

NASA, cu sonda "Europa Clipper", si Agentia spatiala europeana (ESA), cu "Juice", intentioneaza sa survoleze din nou Europa.

Cele doua sonde ar urma sa se apropie de Jupiter si de lunile sale intre sfarsitul anilor 2020 si inceputul anilor 2030.

Sursa: Agerpres