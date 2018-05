Detaliile vine dupa ce un arheolog a anuntat ca in mormantul faraonului se afla o incapere secreta.

Studiile realizate de o echipa de arheologi italieni au demonstrat ca in mormantul faraonului Tutankamon nu exista nicio incapere secreta, a anuntat duminica Ministerul Antichitatilor din Egipt.

''Prospectarile cu georadare efectuate in interiorul mormantului au dovedit ca nu exista incaperi sau indicii ale unor cadre de usi ori de trepte'', a declarat Mostafa Waziri, secretar-general in cadrul Consiliului Suprem pentru Antichitati, intr-un comunicat de presa emis de Ministerul Antichitatilor.

Studiile si analizele cu georadare au fost efectuate de o echipa de oameni de stiinta italieni condusi de Francesco Porcelli de la Universitatea Politehnica din Torino.

Noile concluzii dezmint teoria potrivit careia in interiorul camerei mortuare sau adiacent acesteia ar exista pasaje sau incaperi.

Egiptologul britanic Nicholas Reeves a sustinut anterior ca o analiza detaliata a fotografiilor si investigatiilor imagistice a peretelui nordic al mormantului ar sugera ca in spatele acestuia s-ar afla o cale de acces catre o alta incapere.

Reeves a inaintat teoria potrivit careia o camera secreta ar putea contine mormantul reginei Nefertiti, sotia tatalui lui Tutankamon, faraonul Akhenaton.

Tutankamon a fost unul dintre ultimii faraoni din dinastia a 18-a si a decedat in jurul varstei de 19 ani, in circumstante misterioase.

Descoperirea mormantului sau, in anul 1922, a reprezentat un eveniment unic datorita bogatiei continutului acestuia in comparatie cu alte camere funerare ale faraonilor scoase la lumina in Valea Regilor. Spre deosebire de majoritatea celorlalte morminte, acesta nu a fost jefuit sistematic in vremurile stravechi.

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images