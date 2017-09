Zeelandia este un continent scufundat, descoperit anul trecut.

Continentul se afla in sudul Oceanului Pacific si cuprinde Insula Lord Howe, Noua Caledonie si Noua Zeelanda. Este vorba de o suprafata de aproximativ 5 milioane de kilometri patrati.

Cea mai marte parte se afla insa sub ape. Zeelandia s-a scufundat in urma cu aproximativ 80 de milioane de ani.

Dupa ce expertii au identificat acest continent necunoscut anul trecut, au inceput sa il studieze si in prezent fac sapaturi in aceasta zona.

Astfel, ei au aflat ca in urma cu 80 de milioane de ani, Zeelandia se afla mult mai aproape de restul uscatului, prin urmare animalele, pasarile si plantele de aici s-au putut raspandi in Australia si Antarctica, scrie Daily Mail. A fost practic asemeni unui "pod" de legatura intre continente.

O echipa coordonata de profesorul Gerald Dickens de la Universitatea Rice din Houston a descoperit resturi fosilizate de plante si microorganisme care au trait aici.

Fosilele au fost gasite pe fundul oceanului, la o adancime de peste 1.200 metri.

In acest fel, cercetatorii si-au dat seama ca in trecut acest continent nu se afla sub ape si ca a facut candva parte din super-continentul Gondwana, care s-a separat in urma cu 75 milioane de ani.

De aceea, expertii sustin ca Zeelandia ar trebui declarata oficial un nou continent, avand toate caracteristicile necesare pentru a fi considerata astfel.