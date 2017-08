Astronomii au descoperit mai multe exoplanete pe orbita unei stele similare cu Soarele.

Tau Ceti este cea mai apropiata stea asemanatoare cu Soarele nostru. Se afla la o distanta de 12 ani-lumina de noi, fiind suficient de aproape pentru a putea fi vazuta cu ochiul liber pe cerul noptii.

Recent, astronomii au descoperit in jurul acestei stele mai multe exoplanete, iar doua dintre ele se afla in zona locuibila, putand avea apa in stare lichida, scrie Daily Mail.

La studiu au luat parte experti de la Universitatea Hertfordshire. Ei sustin ca planetele Ceti e si Ceti f ar putea fi locuite, pentru ca temperatura la suprafata lor nu este nici prea ridicata, nici prea scazuta.

Patru dintre planetele care orbiteaza Tau Ceti sunt de tipul Super Pamant, avand o masa de 1,7 ori mai mare ca a planetei noastre.

Exoplanetele din zona locuibila, Ceti e si Ceti f, sunt insa si mai mari, avand o masa de 3,9 ori mai mare ca Terra.

Daca acestea se vor dovedi, in urma analizelor viitoare, ca sunt planete telurice si prin urmare locuibile, ele ar putea deveni o destinatie pentru calatoriile interstelare ale viitorului.

Exista insa un factor de risc privind posibilitatea existentei vietii aici sau a colonizarii noilor planete. Astronomii au observat un disc format din resturi, care se afla in jurul stelei.

Prin urmare, planetele sunt probabil bombardate frecvent de comete si asteroizi.

Steaua Tau Ceti seamana foarte mult cu Soarele, avand o dimensiune similara si emitand la fel de multa lumina. Ambele stele au pe orbita mai multe planete.

Stelele de tipul Soarelui sunt considerate cele mai bune tinte pentru a cauta exoplanete asemanatoare cu Terra.