Un nou test de viteza a dobarat recordul anterior stabilit de trenul de mare viteza.

Compania Virgin Hyperloop One a stabilit un nou record istoric. Trenul de mare viteza care este testat in Nevada a atins viteza de 387 km/h, dobarand astfel recordul anterior.

Reprezentantii companiei spera ca trenul, care va circula printr-un tunel special, sa fie lansat in anul 2021, iar viteza maxima pe care o va atinge atunci sa fie de 1.000 km/h.

In prezent, cele mai rapide trenuri din lume ating doar 350 km/h. Este vorba de trenurile Fuxing din China.

Trenurile Hyperloop pot atinge viteze record datorita modului ingenios de functionare. Vagonul circula printr-un tunel special, din care a fost eliminat aerul, astfel incat forta de frecare in timpul deplasarii este extrem de redusa.

Vagoanele sunt suspendate deasupra liniei prin levitatie magnetica, iar viteza mare este asigurata prin deplasarea in vacuum.

Astfel, pe viitor aceste trenuri ar putea fi chiar mai rapide ca avioanele, putand parcurge o distanta de 600 km in doar jumatate de ora.

Performanta reusita recent reprezinta cea de-a treia faza de testare a trenurilor. Testul a fost efectuat in tunelul special DevLoop din Nevada, care are o lungime de 3 km.

Investitia in Hyperloop One, proiect lansat in 2014, este pana acum de 295 milioane de dolari.

Ideea trenurilor rapide de acest fel a fost lansata de Elon Musk, in 2013, insa el nu s-a implicat activ in proiect. In prezent, compania Hyperloop One s-a asociat cu Virgin, detinuta de miliardarul Richard Branson, scrie Daily Mail.