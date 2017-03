Celebrul fizician Stephen Hawking a facut un anunt neasteptat.

Stephen Hawking va zbura in spatiu, la bordul navei Virgin Galactic, a lui Richard Branson. Fizicianul, care are 75 de ani si este paralizat intr-un scaun cu rotile, a declarat ca nu se astepta sa aiba vreodata ocazia de a merge in spatiu.

Din fericire insa, Branson i-a oferit un loc la bordul navei sale. Hawking recunoaste ca zborul in spatiu este ceea ce l-ar face cu adevarat fericit.

Compania Virgin Galactic, fondata de miliardarul Richard Branson, vrea sa dezvolte zborul comercial in spatiu. Astfel, oricine are suficienti bani, poate cumpara un bilet pe una din aeronavele companiei, ca sa devina turist spatial si sa ajunga pe orbita terestra.