O cometa mai deosebita va putea fi admirata zilele acestea.

Cometa 45P/Honda-Mrkos Pajdusakova trece prin interiorul sistemului nostru solar o data la fiecare 5,25 de ani. Sambata noapte, ea se va apropia din nou de Pamant, astfel incat va putea fi vazuta cu ajutorul unui binoclu sau poate chiar cu ochiul liber, scrie publicatia Seeker.

Corpul ceresc va putea fi vazut si cu ajutorul unui mic telescop, incepand de joi noapte si pana duminica. Cei care vor sa o vada trebuie sa se uite pe cer inainte de rasarit, spre est.

Cometa 45P este una mai deosebita. Are culoare verzuie si coada in forma de evantai. Culoarea stranie se datoreaza carbonului diatomic din compozitia ei, care este vaporizat in spatiul cosmic, unde straluceste in aceasta nuanta frumoasa.

Desi este destul de mica, cometa va fi vizibila pentru ca va trece foarte aproape de planeta noastra.