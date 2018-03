Un startup din Statele Unite testeaza un sistem care ar putea anticipa infractiunile.

Compania Palantir Technologies din Silicon Valley testeaza deja, in colaborare cu politia din New Orleans, un sistem controversat care ar putea anticipa diferite infractiuni.

Concret, acesta va prezice in ce zone vor avea loc urmatoarele crime si cine sunt persoanele care le-ar putea comite. Proiectul este deocamdata secret, insa a fost descoperit de jurnalistii de la The Verge in urma unei investigatii.

Palantir este o companie de analiza a datelor si colaboreaza cu politia pentru acest proiect inca din 2012.

Proiectul este controversat, pentru ca multi experti atrag atentia asupra unor abuzuri care s-ar putea face legat de dreptul la intimitate al oamenilor. In plus, exista riscul ca sistemul sa faca anumite legaturi incorecte, in functie de rasa persoanelor analizate.

Sistemul de predictie foloseste baze uriase de date si algoritmi care le interpreteaza, pentru a observa modele si astfel pentru a trage diferite concluzii privind infractiunile.

Pentru a estima probabilitatea ca un om sa comita o infractie, tehnologia propusa de Palantir ia in calcul mai multe aspecte: relatiile dintre persoana investigata si diferite bande de infractori, trecutul ei infractional si comunicarea pe retelele sociale.

In acest fel, algoritmii vor estima daca acea persoana are un risc mare sa devina victima sau agresor.

Pana acum sistemul a fost folosit pentru a identifica membri ai bandelor din New Orleans.