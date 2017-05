Una dintre cele mai impresionante fosile din lume a fost descoperita intamplator, de minerii din Alberta.

O echipa de mineri care facea sapaturi langa Fort McMurray, Alberta, Canada, a descoperit o fosila perfect conservata a unui dinozaur.

Este vorba de un exemplar din specia nodozaur, un erbivor care a trait in urma cu 110 milioane de ani, scrie National Geographic. Acest dinozaur avea peste 5,5 metri lungime si cantarea aproximativ 1,5 tone.

Fotograful Robert Clark, care a fotografiat fosila expusa acum la Muzeul Royal Tyrrell din Alberta, spune ca a fost pur si simplu uluit de imaginea acestui dinozaur, care seamana foarte mult cu dragonii din seria "Game of Thrones".

"Parca era un decor din film! Este cea mai impresionanta fosila pe care am vazut-o vreodata si pot spune ca am multa experienta in acest domeniu", a declarat Clark.

Fosila a fost descoperita in aul 2011, insa abia acum a putut fi expusa la muzeu, in cadrul unei expozitii speciale. Cercetatorii spun ca aceasta descoperire este "una la un miliard", potrivit CBC News.

Aceasta este cea mai bine conservata fosila de nodozaur descoperita pana acum, pastrandu-se foarte bine inclusiv "armura" cu tepi care ii acoperea corpul.

Paleontologii cred ca acest exemplar a murit inecat in timpul unei inundatii, iar corpul sau a fost dus de rau departe, spre mare, unde a ramas ingropat in malul de pe fundul marii, perfect conservat.