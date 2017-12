Cercetatorii avertizeaza ca o eruptie devastatoare ar putea avea loc in orice moment.

Eruptiile vulcanice obisnuite sunt frecvente si imposibil de anticipat. Insa geologii stiu ca eruptiile unor supervulcani pot distruge civilizatia umana si acestea pot fi anticipate prin calcule statistice.

Vulcanii uriasi, cum este Yellowstone din Statele Unite, ar acoperi cu lava vulcanica un intreg continent si ar provoca schimbarea radicala a climei planetei timp de zeci de ani.

Un studiu recent arata ca urmatoarea eruptie de proportii colosale ar putea avea loc mult mai curand decat credeau initial expertii.

Conform unei cercetatori realizate de profesorul Jonathan Rougier, statistician la Universitatea din Bristol, o eruptie devastatoare are loc, in medie, o data la 5.200 - 48.000 de ani. Este, desigur, o marja de eroare foarte mare, dar este normal, avand in vedere ca eruptiile sunt imposibil de anticipat.

Noile date contrazic vechea teorie, conform careia o supereruptie are loc doar o data la 45.000 - 714.000 de ani.

Prin urmare, acestea se intampla mult mai frecvent decat se credea, iar ultima de acest fel s-a produs cu aproximativ 30.000 de ani in urma.

In concluzie, civilizatia umana are noroc ca deocamdata fenomenul nu s-a repetat. Insa aceasta eruptie catastrofala poate avea loc oricand.

Din fericire, chiar si expertii recunosc ca natura este imprevizibila si nu respecta regulile statistice. Prin urmare, chiar daca perioada de liniste se apropie de final, asta nu inseamna ca este sigur ca va urma in curand o supereruptie. Exista insa aceasta posibilitate, scrie The Independent.