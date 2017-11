In urma cu cateva zile, astronomii au observat mai multe gauri in coroana Soarelui, adica in atmosfera sa superioara.

Aceste gauri se formeaza atunci cand liniile campului magnetic se deschid si permit eliberarea in spatiu a plasmei. Vantul solar duce aceasta plasma spre Pamant. Cand particulele radioactive intra in campul magnetic al planetei noastre, se declanseaza o furtuna geomagnetica. Din fericire, de data aceasta nu avem motive de ingrijorare, pentru ca furtuna solara nu ne va afecta. Cei care locuiesc in anumite regiuni vor putea admira insa frumoase aurore boreale. De altfel, acest fenomen a fost observat deja zilele trecute, deasupra Tasmaniei si in zona Alaska. Aurora boreala ar putea fi observata insa inclusiv deasupra oraselor Toronta, Londra, New York, Seattle. Astronomii urmaresc in continuare evolutia furtunii solare, pentru a observa din timp daca exista riscul formarii unei ejectii de masa coronala, fenomen care poate fi cu adevarat periculos, scrie National Geographic.