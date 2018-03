O masina complet automata de la General Motors a primit o amenda.

Autoturismul GM Cruise a fost oprit in trafic de politisti si a primit o amenda. Incidentul a avut loc saptamana trecuta, in San Francisco. Amenda a fost data pentru ca masina s-ar fi apropiat prea mult de un pieton, punandu-l astfel in pericol.

Reprezentantii companiei spun insa ca masina nu a gresit cu nimic, iar datele arata ca nu s-a apropiat la mai mult de 3,3 metri de pieton.

Reactia politistilor este insa usor de explicat. Masinile cu pilot automat sunt considerate inca un posibil pericol. De altfel, cu doar o zi inainte de acest incident, o femeie a murit lovita de o masina cu pilot automat, in Arizona.

Conform unui martor, in cazul masinii GM Cruise, aceasta nu a reactionat corect cand un pieton se afla pe trecere si s-a apropiat prea mult de el pana sa opreasca.

Desi masina era in acel moment pe pilot automat, la bord se afla un sofer care o supraveghea. Acesta va trebui acum sa achite amenda.

Conform regulamentului rutier din California, o masina trebuie sa opreasca la o distanta suficient de mare de un pieton, pentru ca acesta sa poata traversa linistit.

General Motors a cerut deja ca masinile Cruise sa poata fi testate in trafic fara ca prezenta unui sofer la bord sa mai fie obligatorie. Deocamdata nu a primit aprobarea.