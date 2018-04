Zona de gheata subacvatica s-a topit sub influenta curentilor de apa mai calda.

O portiune de gheata cu o dimensiune asemanatoare Londrei Mari - care cuprinde Londra si zona metropolitana inconjuratoare - a disparut de la baza calotei glaciare din Antarctica intre anii 2010 si 2016, conform unui studiu realizat de cercetatori britanici.

Suprafata de 1.463 de kilometri patrati de la baza calotei glaciare din Antarctica s-a topit sub influenta curentilor de apa mai calda.

Oamenii de stiinta au demonstrat modul in care marginile imensei calote glaciare se retrag in urma eroziunii. "Studiul nostru ofera dovada clara a faptului ca retragerea se intampla de-a lungul calotei glaciare din cauza topirii bazei in ocean, si nu doar in cele cateva locuri care au fost cartografiate anterior", a declarat dr. Hannes Konrad, cercetator la Universitatea din Leeds.

Descoperirea a fost facuta in urma monitorizarii satelitare a "liniei de impamântare", limita la care baza calotei glaciare paraseste fundul oceanului si incepe sa pluteasca.

Aceste linii se afla de obicei la o adancime de un kilometru sau mai mult sub nivelul oceanului si sunt inaccesibile chiar si submersibilelor de mare adâncime.

"Aceasta retragere a avut un impact imens asupra ghetarilor de pe uscat deoarece desprinderea de fundul apei elimina frecarea, ceea ce ii face sa ia viteza si contribuie la cresterea nivelului apelor", a adaugat Konrad.

Potrivit observatiilor, fenomenul de retragere a "liniei de impamantare" a fost unul extrem in opt dintre regiunile in care plutesc cei mai mari 65 de ghetari din calota glaciara, au notat oamenii de stiinta. in aceste zone, gheata s-a retras cu peste 125 de metri pe an.

Cele mai importante astfel de schimbari au fost observate in Antarctica de Vest unde peste o cincime din calota glaciara s-a retras de pe fundul oceanului intr-un ritm mai rapid decât cel al deglaciatiei.

Miscarile au fost monitorizate cu ajutorul satelitului CryoSat-2 al Agentiei Spatiale Europene (ESA) de-a lungul a 16.000 de kilometri de coasta.

CryoSat-2 este conceput pentru masurarea schimbarilor survenite in grosimea calotei glaciare, insa informatiile pe care le transmite pot fi interpretate pentru evaluarea schimbarilor orizontale, la nivelul "liniei de impamântare".

Echipa de cercetatori, ale caror concluzii sunt publicate in jurnalul Nature Geoscience, a detectat si unele comportamente neobisnuite. In timp ce fenomenul de retragere a "liniei de impamântare" a ghetarului Thwaites s-a accelerat, in cazul ghetarului Pine Island, aflat in apropiere, acesta a stagnat.

"Aceste diferente scot in evidenta natura complexa a instabilitatii calotei glaciare, iar detectarea lor ne ajuta sa identificam zonele ce merita sa fie cercetare in amanuntime", a explicat Konrad.

Sursa: Agerpres