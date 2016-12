Filme precum Terminator, iRobot sau serialul Westworld prezinta ceea ce ar putea deveni cu adevarat viitorul!

Cercetatorii prezic ca in urmatoarele 2 decenii oamenii vor incepe sa aiba relatii si chiar sa se casatoreasca cu roboti! Autorul bestseller-ului "Love and Sex with Robots", Dr David Levy, a prezis ca "prima casatorie dintre un om si un robot va avea loc inainte de 2050"!

Vorbind la congres din Londra denumit dupa cartea lui, Dr Levy a sugerat ca luand in calcul ritmul in care avanseaza robotii si cresterea prezentei humanoide va duce la o dezbatere legata de ceea ce este moral acceptat si ce nu intre oameni si masinarii.

"Suntem fortati sa ne gandim la cum vor fi relatiile intre oameni si roboti in urmatoarele generatii. Cum dragostea si sexul cu robotii deveni ceva obisnuit, trebuie sa luam in calcul si posibilitatea extrem de reala de casatorie cu robotii.



Cand robotii vor fi suficient de asemanatori cu oamenii, suficient de normali din punct de vedere social, pana la punctul in care vor putea fi ca un partener, de ce nu ar fi extins acesta pana la o casatorie daca ambele parti considera ca este o idee buna?" a spus Dr Levy.