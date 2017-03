Cercetatorii avartizeaza ca din cauza cresterii nivelului marilor un oras risca sa dispara sub ape.

Construit intr-o laguna, Venetia este un oras plutitor care risca sa dispara daca nivelul marilor va continua sa creasca.

Cercetatorii avartizeaza ca peste aproximativ 100 de ani acest superb oras italian poate ajunge sub ape. Studiile arata ca pana in anul 2100, nivelul Mediteranei va creste cu aproximativ 140 cm. Este extrem de mult, avand in vedere ca in ultimii 1.000 de ani nivelul marii a crescut cu doar 30 cm.

Avertismentul vine de la Institutul National de Geofizica si Vulcanologie al Italiei. Cercetatorii spun ca nivelul marii creste tot mai rapid din cauza incalzirii globale, scrie Daily Mail.

Cresterea nivelului marilor va afecta in urmatorii 100 de ani intreaga coasta a Adriaticii, dar si Venetia. In total, 33 de regiuni din Italia sunt in pericol sa ajunga sub ape, mentioneaza cercetatorii.

Dintre acestea sunt mentionate Fiumicino din Lazio, Versilia din Toscana, zonele de coasta din jurul Cataniei, Oristano si Cagliari, dar si zonele strabatute de raurile Po, Fondi, Sele si Volturno.