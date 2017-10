Expertii germani anunta ca au detectat particule radioactive in atmosfera, deasupra mai multor state europene.

Anuntul vine de la Oficiul Federal pentru Protectie Radioactiva din Germania. Oficialii au anuntat ca cinci statii meteo au detectat in atmosfera particule radioactive de rutheniu-106.

Sursa emisiilor nu este cunoscuta deocamdata, dar se afla probabil la o distanta de aproximativ 1.000 km, undeva in estul Europei.

Particulele au fost observate deasupra mai multor state din centrul si vestul Europei, printre care Germania, Italia, Austria, Elvetia, Franta.

Aparitia izotopului rutherium-106 a fost observata incepand cu 29 septembrie, scrie Daily Mail. Din fericire, cantitatea de particule emisa este destul de mica, sub nivelul de alerta, prin urmare nu exista un pericol pentru populatie.

Singurul tip de particula radioactiva detectat este rutheniu-106, astfel incat poate fi exclusa ipoteza unui accident la o centrala nucleara, spun specialistii germani.

Acest izotop radioactiv este folosit de obicei pentru a trata tumorile canceroase de la nivelul ochilor. Totodata, rutheniu-106 poate fi folosit la sursa de energie pentru alimentarea satelitilor.

Nu este prima detectare de particule radioactive deasupra Europei raportata in acest an. In luna ianuarie au fost observate emisii de iod-131, un alt tip de particula radioactiva. Si aceste emisii proveneau probabil din estul Europei.