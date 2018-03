Un studiu recent arata ca unele microorganisme ar putea supravietui pe Enceladus.

Un anumit tip de microb, care traieste pe fundul oceanelor, la adancimi foarte mari, ar putea fi capabil sa supravietuiasca in conditii asemanatoare care ar exista pe Enceladus, unul dintre satelitii naturali ai planetei Saturn, potrivit unui studiu recent.

In 2005, sonda Cassini construita de NASA a detectat gheizere care erupeau la suprafata lui Enceladus, un satelit acoperit de gheata ce orbiteaza in jurul planetei Saturn. De atunci, cercetatorii au continuat sa studieze satelitul, incercand sa isi dea seama daca acest corp ceresc are potentialul de a gazdui forme de viata extraterestre.

Cercetatorii de la Universitatea din Viena au creat mai multe simulari pentru a alcatui un model computerizat cu variatiunile climatice de pe Enceladus, modificand presiunea pentru a imita anumite praguri de adancime de pe Terra, dar modificand in acelasi timp si valorile pH-ului si temperaturile.

Apoi, ei au introdus in modelul computerizat trei specii de methanogenic archaea, microorganisme care se hranesc cu dioxid de carbon si hidrogen si elimina metan ca produs rezidual.

Unele organisme metanogene sunt extremofile pe Terra - fiind cunoscute pentru faptul ca traiesc la adancimi mari in oceane in puturi hidrotermale, supravietuind la temperaturi ridicate si la concentratii mari de anumite substante chimice.

Unul dintre aceste organisme, denumit Methanothermococcus okinawensis, depistat in puturile hidrotermale din Marea Chinei de Est, poate sa supravietuiasca si chiar sa se inmulteasca indiferent de conditiile extreme testate de cercetatori, precum toate variatiile posibile de presiune si temperatura, prezenta sau absenta vitaminelor si expunerea la substante chimice.

Rezultatele experimentului sugereaza ca vietuitoare similare ar putea supravietui in oceanele de pe Enceladus.

Studiul, coordonat de Simon Rittmann, profesor la Universitatea din Viena, a fost publicat in revista Nature Communications.

Sursa: Agerpres