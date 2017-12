Programul a fost derulat in perioada 2007-2012 si a costat peste 20 de milioane de dolari.

Pentagonul a derulat, in perioada 2007-2012, un program secret, cu un buget de milioane de dolari, pentru investigarea Obiectelor Zburatoare Neidentificate (OZN), potrivit documentelor scoase la iveala de New York Times.

Programul investiga relatari referitoare la obiecte de zbor neidentificate, era condus de Luis Elizondo, un oficial din serviciul militar de informatii, si avea sediul la etajul al cincilea al cladirii Pentagonului.

Programul Avansat de Indentificare a Amenintarilor Aerospatiale, a fost creat la initiativa lui Harry Reid, un senator democrat pensionat, liderul majoritatii din Senat la acea data.

''Nu mi-e rusine, nu ma simt vinovat si nici nu imi pare rau pentru ca am demarat acest program. Am facut ceva ce nu a mai facut nimeni inainte'', a declarat senatorul Reid pentru New York Times.

Harry Reid, fost senator al statului Nevada, acolo unde se gaseste celebra baza militara secreta "Area 51", a postat pe Twitter ca programul a reprezentat o initiativa serioasa pentru aflarea adevarului in contextul in care ''multimea de dovezi justifica formularea unor intrebari''.

Programul ar fi costat Departamentul Apararii peste 20 de milioane de dolari inainte sa fie inchis din motive financiare.

Desi finantarea sa a luat sfarsit in 2012, oficialii implicati in program ar fi continuat sa investigheze, pe langa sarcinile zilnice, fenomene neobisnuite si obiecte misterioase.

O sursa din interiorul Congresului a declarat pentru site-ul Politico ca programul ar fi fost infiintat pentru a monitoriza progresul tehnologic al marilor puteri rivale SUA, China si Rusia.

La inceputul anului, Agentia Centrala de Informatii (CIA) a SUA a dat publicitatii milioane de pagini de documente desecretizate care faceau referiri la studierea OZN-urilor, precum si o serie de rapoarte despre farfurii zburatoare.

De-a lungul timpului, in SUA au existat mai multe incercari de cercetare a OZN-urilor, inclusiv de catre armata. In 1947, fortele aeriene au demarat o serie de investigatii care vizau peste 12.000 de relatari despre OZN-uri, incheiate oficial in 1969.

Proiectul a inclus si un studiu cu numele de cod Project Blue Book (Proiectul Cartea Albastra), inceput in 1952, si care a ajuns la concluzia ca majoritatea fenomenelor investigate erau stele, nori, aeronave obisnuite sau avioane spion, in timp ce pentru 701 dintre aceste nu s-au gasit explicatii, precizeaza New York Times.

Oamenii de stiinta sunt insa sceptici si spun ca fenomenele inexplicabile nu sunt neaparat dovada existentei vietii extraterestre, precizeaza BBC.

Sursa: Agerpres