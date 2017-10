Supercomputerul care a invins mari maestri GO a pierdut jocul in fata unei noi forme de inteligenta artificiala.

Inteligenta artificiala numita AlphaGo a reusit sa invinga mai multi campioni la dificilul joc GO. Recent insa, in revista Nature a fost publicat un studiu care descrie cum AlphaGo a fost invins la acest joc de o versiune imbunatatita a sa.

Mai exact, cercetatorii de la Deepmind au creat o inteligenta artificiala superioara, numita AlphaGo Zero. Noul program a invatat in doar 3 zile regulile complexe ale jocului GO.

El a reusit sa invete singur, fara sa mai aiba nevoie de interventia oamenilor si l-a invins pe supercomputerul cu o versiune mai veche, scrie Gizmodo. Scorul a fost de 100 la 0.

Este uluitor cat de repede a putut AlphaGO Zero sa acumuleze o cantitate uriasa de informatii, jucandu-se practic singur.

Acum, computerul poate sa creeze singur noi strategii de joc, este mai rapid si mai inteligent decat versiunea anterioara.

Desigur, cazuri de acest fel au mai fost inregistrate si in trecut, cand oamenii s-au luat la intrecere cu supercomputerele pe care le-au creat.

In 1997 campionul la sah Garry Kasparov a fost invins de computerul Deep Blue, inteligenta artificiala Watson de la IBM a batut doi campioni mondiali la jocul Jeopardy! in 2011, iar Libratus, conceput de cercetatorii de la Carnegie, a invins jucatori profesionisti de poker.

Totusi, cazul AlphaGo Zero este putin diferit. El a fost invatat de programatorii Deepmind numai regulile jocului, in rest a invatat totul singur, fara sa aiba acces la mii de partide de GO, cum s-a intamplat in cazul versiunii initiale a computerului.

Fara sa fie supravegheat si ghidat de oameni, Zero jucat partide de GO de unul singur, realizand astfel propria sa experienta, care costa in 4,9 milioane de partide jucate in doar 3 zile.

In acest fel, si-a dezvoltat singur reteaua neurala, care reprezinta creierul sau digital. Practic, AlphaGo Zero a fost propriul sau profesor si nu a avut nevoie de cunostinte oferite de oameni ca sa obtina performante uimitoare.

Mii de ani de cunostinte privind jocul GO au fost asimilate de aceasta inteligenta artificiala in doar 3 zile, numai prin joc, prin experienta proprie.

In doar 0.4 secunde, Zero poate intui urmatoarele mutari din joc si estimeaza pe baza acestora sansa lui de castig.

Computerul a castigat jocul si in fata unei alte versiuni mai vechi, dar mai complexe, AlphaGo Master, care l-a invins marele campion Ke Jie, anul acesta.