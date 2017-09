O cauza nebanuita stimuleaza si mai mult incalzirea climei.

„Zapada rosie” este un fenomen intalnit de mai mult timp pe ghetarii din zona arctica. Aceasta culoare rosie este data de algele care se dezvolta pe ghetari.

Culoarea rosie reduce insa puterea zapezii de a reflecta lumina solara, astfel incat duce la incalzirea si, evident, la topirea mai rapida a ghetii.

Acest lucru stimuleaza si mai mult dezvoltarea algelor. Este un cerc vicios care apare mai ales in Groenlanda si pe calota arctica.

Iar topirea ghetii din zona arctica duce la accelerarea incalzirii globale si la schimbarile nedorite ale climei.

Noul studiu a fost coordonat de biologul Roman Dial, de la Universitatea Alaska Pacific. El spune ca pana acum „zapada rosie” nu a fost luata in calcul atunci cand s-a estimat incalzirea globala. Acest risc pur si simplu a fost ignorat.

„Zapada rosie” a fost observata pentru prima data acum 200 de ani, intr-o regiune care leaga Pacificul de Atlanticul de Nord. Pana acum nimeni nu a banuit insa ca aceste alge au un rol esential in topirea ghetii.

Algele se dezvolta mai mult in timpul verii polare, mai ales in regiunile polare de coasta si pe munti. Specia responsabila de fenomenul „zapada rosie” se numeste Chlamydomonas nivalis, este o alga de apa dulce, care are un pigment rosu.

Experimentele facute recent au demonstrat ca prezenta alegelor creste cu pana la 17% topirea ghetii.

„Zapada rosie” este intalnita si la Polul Sud, in Antarctica, insa in cadrul acestui studiu a fost analizat fenomenul de la Polul Nord.

Concluzia studiului a fost publicata in Nature Geoscience.

Sursa foto: Getty Images