Savantii de la NASA vor sa transforme Marte intr-o planeta locuibila.

NASA nu se multumeste sa exploreze Planeta Rosie, vrea ca ea sa devina pe viitor locuibila si oamenii sa o poata coloniza.

Pentru asta, Marte are in primul rand nevoie de o atmosfera. Asfel, cercetatorii cred ca pot reface atmosfera pierduta a planetei, iar in acest fel va exista din nou apa lichida pe suprafata ei.

Planul extrem de ambitios al celor de la NASA presupune lansarea unui scut magnetic urias in spatiu, care sa protejeze planeta Marte de vantul solar, scrie publicatia Science Alert.

Cercetatorii cred ca in trecut Marte a avut o atmosfera mai groasa si oceane pline cu apa, iar clima era mai calda. De aceea, este foarte posibil sa fi existat viata pe aceasta planeta.

Din pacate, cu miliarde de ani in urma, campul magnetic al planetei a slabit, iar particulele radioactive emise de Soare au distrus atmosfera. Prin acest proiect, savantii NASA cred ca pot inlocui magnetosfera pierduta si pot transforma Marte intr-o planeta locuibila. Planul a fost prezentat recent de catre Jim Green, directorul Diviziei de Stiinte Planetare din cadrul NASA.

Tinand la distanta particulele radioactive, temperatura si presiunea de pe Marte vor creste treptat si se va forma din nou o atmosfera groasa.

Daca proiectul va deveni realitate si va functiona, atunci clima de pe Marte se va incalzi cu aproximativ 4 grade Celsius. Acest lucru va duce la formarea efectului de sera. In timp, Marte va avea din nou oceane si rauri, crede Jim Green.

Metoda nu este o terraformare artificiala a planetei, ci stimularea unor procese naturale, care pot transforma radical planeta Marte in decursul a cateva generatii.