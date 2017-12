Presedintele american Donald Trump a semnat o directiva in acest sens.

Presedintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala din SUA (NASA) stabilirea "unei baze" pe Luna, vizitata ultima data de oameni in 1972, ca pas premergator unei prime misiuni cu echipaj uman pe Marte, transmite EFE.

"Directiva semnata azi va reorienta programul spatial al Statelor Unite pe explorarea umana si descoperire. Marcheaza primul pas in directia revenirii astronautilor americani pe Luna, pentru prima data din 1972", a spus Trump, intr-o ceremonie la Casa Alba, cu referire la ultimul voiaj lunar al misiunii Apollo 17.

Liderul american a subliniat ca de aceasta data misiunea pe Luna nu va urmari doar arborarea steagului si lasarea unor urme pe sol, ci, de asemenea, stabilirea "unei baze pentru o eventuala calatorie spre Marte".

"Vom stabili o baza pentru o misiune ulterioara spre Marte si, poate, intr-o zi, spre alte lumi dincolo de aceasta", a declarat Donald Trump, citat de AFP, semnand directiva ce solicita NASA sa-si accentueze eforturile privind misiunile cu echipaj uman spre spatiul indepartat.

Salutand prezenta lui Harrison Schmitt, ultimul om care a pasit pe solul lunar in urma cu exact 45 de ani, Trump a promis: "Astazi, ne angajam ca el sa nu fie ultimul".

Dar Trump a ramas evaziv asupra finantarii si calendarului unei astfel de initiative, remarca AFP. Iar expertii sunt unanimi: atingerea Planetei Rosii, care se afla la o distanta medie de 225 milioane de kilometri de Pamant, va necesita o adevarata performanta tehnica si un buget imens.

"Avem vise marete", a adaugat liderul de la Casa Alba, promitand ca SUA vor ramane liderul explorarii spatiale.

La finalul lunii martie, Trump a semnat o lege ce desemna misiunile cu echipaj uman spre distante indepartate din spatiu ca obiectiv central al NASA pentru deceniile urmatoare. Acest text, adoptat in unanimitate de Congres, chema agentia spatiala americana sa lucreze pentru obiectivul unei misiuni cu echipaj uman spre Marte in cursul anilor 2030.

Cu obiectivul Marte, Trump se inscrie in linia politicii predecesorului sau, democratul Barack Obama. Cu cateva saptamani inaintea plecarii de la Casa Alba, acesta a enuntat "un obiectiv clar" pentru urmatorul capitol al istoriei Americii in spatiu: "trimiterea de oameni pe Marte pe parcursul anilor 2030 si readucerea acestora in siguranta pe Pamant". Dar noua administratie marcheaza o schimbare in raport cu precedenta, insistand pe revenirea pe Luna.

Sursa: Agerpres