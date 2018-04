Pana la 20 de meteori pe ora vor putea fi vazuti pe cer in noaptea de 21 spre 22 aprilie.

Curentul de meteori Lyride, una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele din acest an, a inceput in urma cu cateva zile si va ajunge la apogeu in primele ore ale zilei de 22 aprilie.

Potrivit informatiilor difuzate intr-un material video realizat de Jet Propulsion Laboratory (JPL) din cadrul NASA, ploaia de meteori Lyride este activa pe cerul nocturn in perioada 14 aprilie - 30 aprilie. Apogeul acestui fenomen astronomic se va produce pe 22 aprilie.

Pana la 20 de meteori pe ora vor putea fi vazuti pe cer in noaptea de 21 spre 22 aprilie, potrivit cercetatorilor de la JPL.

Pentru a vedea meteorii Lyride, pasionatii de astronomie trebuie sa gaseasca o zona lipsita de poluare luminoasa in noaptea de 21 spre 22 aprilie.

Intrucat Luna in crestere ar putea afecta vizibilitatea, cel mai bun moment pentru a vizualiza fenomenul va fi reprezentat de primele ore din acea noapte dupa ce Luna va apune.

Echipamente speciale, precum telescoape si binocluri, nu vor fi necesare pentru a vedea curentul de meteori Lyride, care pot fi urmariti cu ochiul liber.

Lyridele sunt considerate un curent de meteori cu intensitate medie-ridicata, care pot fi vazuti in fiecare an in luna aprilie, potrivit Space Science Telescope Institute din Baltimore.

Lyridele reprezinta una dintre cele mai vechi ploi de stele cazatoare observate de oameni de-a lungul istoriei. Primele inregistrari care ii sunt dedicate dateaza din urma cu 2.700 de ani, potrivit astronomului american Bruce McClure.

Chinezii din Antichitate ar fi notat primele observatii referitoare la curentul de meteori Lyride in anul 687 i.e.n., a explicat Bruce McClure pentru EarthSky.

