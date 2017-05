Un studiu recent arata ca situatia este mult mai grava decat estimasera initial expertii.

Conform unui studiu publicat recent in raportul "Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic", regiunea Arctica se incalzeste de doua ori mai repede ca restul planetei.

Astfel, in perioada 2011-2015 aici s-au inregistrat temperaturi record, iar dupa anul 2000 cantitatea de zapada s-a injumatatit.

Prin urmare, topirea ghetarilor va fi mult mai rapida, iar nivelul oceanelor va creste de doua ori mai mult decat anticipasera expertii, in raportul despre incalzirea climei publicat in 2013, scrie The Independent.

Studiul recent a fost realizat cu participarea a 90 de oameni de stiinta, coordonati de Morten Skovgard Olsen. El spune ca peste cativa ani zona Arctica va arata foarte diferit de ceea ce vedem acum.