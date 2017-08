Unele specii au dezvoltat un camuflaj perfect, pentru a se apara de pradatori.

La prima vedere, in aceasta footgrafie este doar un strat gros de frunze uscate. Dar, daca ne uitam mai atent, reusim sa distingem o pasare cu puiul ei, bine camuflate pe sol.

Pentru a trece neobservate si a scapa de pradatori, multe specii de pasari si animale s-au adaptat la mediu si au dezvoltat un sistem perfect de camuflaj.

Astfel, penajul pasarilor din imagine este aproape identic la culoare cu frunzele cazute pe jos. In fotografie este o femela de caprimulg, pasare nocturna insectivora. Alaturi de ea este un pui.

Aceasta specie alege locul ideal de pe sol pentru a-si face cuibul in siguranta, fara sa riste sa fie observata de pradatori. Femela stie sa aleaga zona in care frunzele seamana cel mai bine cu modelul specific, unic, al penajului ei.

Astfel, fiecare pasare cuibareste in cel mai sigur loc posibil, spun cercetatorii de la Universitatea Exeter, care au realizat si un studiu in acest sens. In cadrul cercetarii au fost analizate 190 de cuiburi de pasari salbatice din Zambia.