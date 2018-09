Două rovere miniaturale au ajuns pe suprafaţa unui asteroid aflat la o distanţă de 300 de milioane de kilometri. Astfel, Agenția Spațială Japoneză (JAXA) a obținut primul succes mondial pentru acest tip de misiune, după o primă tentativă ratată, ce a avut loc în 2005.

Noua sondă spaţială Hayabusa-2 ajunsese la mică distanţă faţă de asteroidul Ryugu, ce are diametrul de 900 de metri, la sfârşitul lunii iunie 2018, după o călătorie în spaţiu de trei ani şi jumătate.

Hayabusa-2 avea la bordul ei cele două rovere miniaturale, care au fost lansate spre asteroid. Ele au diametrul de doar 18 centimetri și se vor deplasa pe suprafața asteroidului prin mici salturi, având ca misiune realizarea de fotografii şi măsurători de temperatură, au explicat cercetătorii de la JAXA.

Oamenii de ştiinţă cred că acel asteroid conţine substanţe organice şi minerale hidratate, iar agenţia spaţială japoneză speră că misiunea ei va ajuta comunitatea ştiinţifică să obţină mai multe informaţii despre originea şi evoluţia Sistemului Solar.

This is a picture from MINERVA-II1. The color photo was captured by Rover-1A on September 21 around 13:08 JST, immediately after separation from the spacecraft. Hayabusa2 is top and Ryugu's surface is below. The image is blurred because the rover is spinning. #asteroidlanding pic.twitter.com/CeeI5ZjgmM