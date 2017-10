Cercetatorii Rainer Weiss, Barry C. Barish si Kip S. Thorne au castigat Premiul Nobel pentru Fizica pe 2017.

Cercetatorii Rainer Weiss, Barry C. Barish si Kip S. Thorne au castigat Premiul Nobel pentru Fizica pe 2017 pentru "contributia lor decisiva la realizarea detectorului LIGO si in observarea undelor gravitationale", a anuntat Comitetul Nobel, reunit marţi, la sediul Institutului Karolinska din Stockholm.

Pe 14 septembrie 2015, undele gravitationale din univers au fost observate pentru prima data. Undele, care au fost prevazute de Albert Einstein acum 100 de ani, provin din coliziunea a doua gauri negre.

A fost nevoie de 1,3 miliarde de ani pentru ca valurile gravitationale sa fie inregistrate de detectorul LIGO (Observator de Unde Gravitationale) din Statele Unite.

In 2016, cercetatorii David Thouless, Duncan Haldane si Michael Kosterlitz au castigat premiul Nobel pentru fizica pentru "descoperirile teoretice in domeniul tranzitiilor de faza si fazelor topologice ale materiei".

Cei mai cunoscuti laureati ai premiilor Nobel pentru Fizica sunt: Albert Einstein, in 1921, Niels Bohr, in 1922, Marie Curie, in 1903, J.J. Thomson, in 1906, James Chadwick, in 1935.

Fiecare laureat Nobel primeste o diploma, o medalie din aur si un cec in valoare de 9 milioane de coroane suedeze (aproximativ 940.000 de euro).

Ceremoniile oficiale de inmanare a premiilor Nobel vor avea loc la Stockholm si Oslo pe 10 decembrie, ziua in care se comemoreaza moartea fondatorului acestor distincţii, industriasul si filantropul suedez Alfred Nobel (21 octombrie 1833 - 10 decembrie 1896).

