Agentia Spatiala Europeana vrea sa puna bazele primei colonii umane pe Luna.

Conform planurilor ESA, prima colonia umana pe Luna ar trebui stabilita in anul 2030, iar pana in 2050 aici ar urma sa traiasca mii de colonisti. Un proiect similar vizeaza si planeta Marte. Dar cum ar putea trai oamenii in siguranta aici?

Doua echipe de cercetatori au cautat solutii pentru a face cat mai sigure viitoarele colonii umane. Astfel, ei propun ca oamenii sa locuiasca in tunelurile de lava de la Luna si de pe Marte.

In interiorul acestor tuneluri, care arata asemanator unor pesteri, oamenii ar fi protejati de radiatiile cosmice fatale si de meteoriti. Tunelurile de lava se intind pe distante de pana la 65 km.

Cercetatorii de la Universitatea Padova si Universitatea din Bologna analizeaza acum aceste tuneluri, pe care le compara cu formatiuni similare intalnite pe Terra, in Sicilia, Australia, Hawaii, Islanda, insulele Galapagos.

Spre deosebire de Pamant, unde aceste tuneluri nu au mai mult de 30 metri latime, pe Marte, unde gravitatia este mai redusa, tunelurile au pana la 250 metri latime.

Iar pe Luna tunelurile pot avea chiar si 1 km latime si sute de km lungime. Prin urmare, este suficient spatiu pentru stabilirea unei colonii umane.

Tunelurile sunt conectate intre ele si formeaza adevarat galerii subterane, care ajung si la suprafata. O solutie ideala pentru colonistii care vor fi protejati, dar vor putea explora foarte usor si planeta.

Aceste tuneluri de lava se formeaza in urma impactului cu asteroizi sau prin surparea solului.

Studiul a fost prezentat in cadrul Congresului European de Stiinta Planetara, care a avut loc la Riga.