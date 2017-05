O descoperire inexplicabila poate fi dovada existentei unor universuri paralele.

Oamenii de stiinta cauta sa explice un fenomen ciudat observat in univers: existenta unui misterios punct extrem de rece si intunecat in radiatia cosmica de fond, ramasa in urma Big Bang-ului.

Fizicienii au cautat teorii care sa explice de ce si cum s-a format aceasta anomalie. Cea mai populara ipoteza vorbeste de existenta unui supervid in acel loc.

Recent insa, cercetarile au aratat ca supervidul nu poate explica fenomenul observat in acea regiune a spatiului (foto), spune Ruari Mackenzie, de la Universitatea Durham.

Prin urmare, cosmologii si fizicienii au inceput sa caute un alt raspuns. Noua lor teorie este surprinzatoare. Punctul Rece observat ar putea fi locul de coliziune intre universul nostru si un univers paralel, scrie The Independent.

Astfel, revine in actualitate teoria multiversului, conform careia nu exista doar universul nostru, ci o infinitate de alte universuri, unde istoria urmeaza un alt curs.

Sunt universuri paralele, numite si "universuri bula", care in mod normal nu interactioneaza intre ele, iar daca acest lucru totusi se intampla, atunci apar fenomene ciudate precum cel observat recent.

Cercetatorii vor studia in continuare anomalia din radiatia cosmica de fond, pentru a verifica daca aceasta noua teorie este corecta. Daca se va dovedi adevarata, atunci aceasta este prima dovada a existentei universurilor paralele.