Oamenii de stiinta au publicat primele fotografii cu ghetarul A-68, care s-a desprins in iulie din calota glaciara Larsen C.

In iulie 2017, un ghetar urias, cu o suprafata de 5.800 de km patrati, s-a desprins din calota Larsen C din Antarctica.

Ghetarul a fost numit A-68 si a scos la lumina un ocean subteran, care fusese acoperit pana atunci de gheata, timp de 120.000 de ani.

Acum, cercetatorii de la British Antarctic Survey se pregatesc sa cerceteze ecosistemul recent descoperit, care include microbi, plancton si mici animale marine.

In cadrul acestei cercetari, oamenii de stiinta au realizat fotografii aeriene ale ghetarului, chiar in momentul in care se indeparta de calota de gheata. Imaginile au fost facute publice de curand.

Expertii trebuie sa se grabeasca pentru a termina studiul, deoarece lumina solara care ajunge la noul ecosistem il va schimba, ducand la colonizarea lui cu noi specii.

Ghetarul A-68 are o grosime de 190 de metri, insa numai 30 de metri sunt vizibili la suprafata apei. Uriasa bucata de gheata pluteste acum in marea Weddell.