Astfel, sonda chinezească Chang'e 4 devine primul robot care va explora partea nevăzută, îndepărtată, a satelitului nostru natural.

De pe Pământ nu putem vedea decât o singură faţă a Lunii, deoarece satelitul natural al Pământului are o perioadă sinodică egală cu perioada sa de revoluţie (27,3217 zile), aflându-se în rotaţie sincronă cu Pământul.

Emisfera selenară invizibilă de pe Terra nu a fost fotografiată şi cartografiată decât cu ajutorul sondelor spaţiale, prima fiind sonda sovietică Luna 3, în 1959. Primii oameni care au văzut-o, în mod direct, au fost astronauţii din echipajul misiunii Apollo 8, aflați pe orbită în jurul Lunii în 1968.

Sonda Chang'e 4 a trimis deja și prima imagine surprinsă în această regiune, iar fotografia a fost difuzată pe Twitter de postul de televiziune CCTV.

Misiunea Chang'e 4 prevede cercetarea solului lunar, pentru ca oamenii de știință să afle mai multe informații despre modul de formare a satelitului.

De asemenea, aici vor avea loc experimente de cultivare a unor plante, pentru ca experții să afle dacă pot crește legume sau fructe într-un mediu artificial, pe Lună.

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3