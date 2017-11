In speranta ca vor avea in sfarsit dovada vietii extraterestre, cercetatorii au trimis un mesaj in spatiu.

Luna trecuta, oamenii de stiinta de la METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) au trimis in spatiu un mesaj, destinat unei potentiale civilizatii extraterestre. Mesajul va ajunge la steaua GJ 273 in aproximativ 12 ani, scrie Daily Mail. Aceasta este o stea pitica rosie, numita si steaua Luyten, iar astronomii cred ca pe una din planetele de pe orbita ei ar putea exista viata extraterestra. Daca intr-adevar aici exista o civilizatie avansata si va dori sa ne raspunda la salut, vom afla abia in anul 2042, cand mesajul lor va ajunge la noi. Mesajul trimis spre steaua Luyten contine un tutorial despre matematica si 33 de scurte fragmente muzicale, compuse de diferiti artisti. Mesajul a fost trimis in cod binar, pe doua frecvente radio diferite, pe 16, 17 si 18 octombrie, cu ajutorul unei antene radio din Tromso, Norvegia. Un al doilea mesaj va fi trimis in aprilie 2018. Nu toti oamenii de stiinta sunt incantati de aceasta incercare de a contacta civilizatiile extraterestre. Multi savanti, printre care si Steven Hawking, se tem ca daca vom lua legatura cu o alta civilizatie mai avansata, asta ar putea insemna sfarsitul speciei noastre.