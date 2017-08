O capsula a trenului magnetic Hyperloop One a incheiat cu succes un prim test de viteza.

Dupa ce luna trecuta a fost realizat un prim test la viteza redusa, compania a trecut cu bine si prima verificare de mare viteza a unei capsule pentru pasageri.

Capsula Hyperloop One XP-1 a atins 310 km/h in cadrul testul si s-a deplasat 300 de metri inainte de a frana. Trenul functioneaza pe baza sistemului de levitatie magnetica si este conceput sa atinga o viteza de 1.200 km/h, scrie Daily Mail.

Imaginile cu acest test au fost facute publice, inclusiv o filmare de la bordul capsulei. Testul a avut loc pe 29 iulie, in tunelul de 500 de metri construit in desertul Nevada.

Reprezentantii companiei spun ca in timpul testului toate componentele sistemului au functionat perfect.

Trenul Hyperloop One va transporta pasageri si marfa in capsule special concepute, care se vor deplasa printr-un tunel in care presiunea aerului este foarte scazuta.

Datorita acestei presiuni scazute trenul poate atinge viteze foarte mari. El se ridica deasupra sinei printr-un sistem de levitatie magnetica.

Capsula pentru pasageri a trenului are o lungime de 8,5 metri si este fabricata din aluminiu si fibra de carbon.