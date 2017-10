O ferma uriasa de turbine eoliene, construita in mijlocul oceanului, ar putea fi salvarea planetei.

Cercetatorii au facut o simulare pentru a identifica o sursa de energie ecologica suficient de mare pentru a acoperi nevoile intregii planete.

Ei au calculat ca o uriasa ferma de turbine eoliene ar trebui construita in mijlocul Atlanticului de Nord.

Simularea computerizata arata ca turbinele eoliene construite in Atlantic ar furniza de patru ori mai multa energie pe metru patrat decat turbinele construite pe uscat, scrie Daily Mail. Asta deoarece viteza vantului este cu 70% mai mare deasupra oceanelor decat deasupra uscatului.

Ferma de eoliene, care s-ar intinde pe o suprafata de 3 milioane de kilometri patrati, ar asigura anual 18 terawatts.

Aceasta este cantitatea de energie care este consumata acum la nivel global.

Studiul a fost realizat de Anna Possner si Ken Caldeira, de la Universitatea de Stiinte Stanford din California si a fost publicat in revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Desigur, realizarea acestui proiect va fi extrem de dificila. Turbinele eoliene vor fi construite intr-o zona izolata, unde sunt conditii meteo extreme si valuri de peste 3 metri inaltime.

Sursa foto: Getty Images