Proiectul se baza pe o tehnologie propusa de savantul Hermann Oberth.

Nazistii erau pasionati de tehnologie, de altfel un savant german, Werner von Braun, care a inventat rachetele balistice V2, a colaborat apoi cu savantii americani si a facut posibila aselenizarea misiunilor NASA.

Hitler avea insa planuri mult mai ambitioase decat aceste rachete. Ca sa poarta distruge rapid orase intregi, savantii lui au conceput un proiect nebunesc, care pare desprins din filmele SF.

Mai exact, seamana foarte bine cu Steaua Mortii, arma distrugatoarea de planete din seria "Star Wars".

Proiectul presupunea construirea unei oglinzi uriase in spatiu, care avea sa concentreze lumina Soarelui spre un anumit oras. Acest plan secret al lui Hitler, descoperit de americani, a fost prezentat prima data in revista Life in 1945.

"Arma solara" urma sa fie realizata cu ajutorul unei tehnologii in care erau implicati multi savanti germani, inclusiv Hermann Oberth.

Oberth, nascut la Sibiu, pe atunci parte a Imperiului Austro-Ungar, este considerat unul dintre inventatorii astronauticii si rachetelor spatiale. In 1929, el a prezentat un proiect care presupunea construirea unei statii spatiale care sa foloseasca o oglinda concava, cu diametrul de 100 de metri, pentru a reflecta lumina solara spre o anumita regiune de pe Pamant.

Planurile lui nu vizau insa distrugerea unor orase, ci doar obtinerea de energie. Ideea le-a placut nazistilor, care in 1939 au inceput sa dezvolte proiectul Sonnengewehr (arma solara), pornind de la tehnologia prezentata de Oberth.

Daca s-ar fi concretizat acest plan secret, nazistii ar fi putut carboniza orase intregi de la distanta, fara ca ei sa sufere vreo pierdere.

Oglinda spatiala ar fi avut o suprafata de peste 9 km patrati si ar fi fost amplasata la o altitudine de aproximativ 8.000 km, pe orbita Pamantului, unde se afla in prezent satelitii.

Din fericire, proiectul nu s-a putut realiza, pentru ca in anii 1940 germanii nu avea rachete suficient de mari pentru a putea transporta pe orbita partile componente ale oglinzii. Desigur, asta nu ar fi fost singura problema tehnica.

Costurile construirii armei solare ar fi fost uriase, iar succesul ei ramane discutabil. Nu este sigur ca ar fi functionat, ca razele Soarelui ar fi fost suficient de concentrate pentru a putea arde un oras. Mare parte din energie s-ar fi disipat in spatiu, iar nimerirea tintei ar fi fost dificila, avand in vedere viteza cu care se roteste Pamantul.

Ideea armei solare este insa foarte veche si poate fi extrem de eficienta, daca este aplicata corect. Primul care a inventat o asemenea arma a fost astronomul grec Arhimede, care a folosit o oglinda uriasa ca sa arda corabiile flotei romane, in timpul asediului Siracuzei, in 214 i.e.n.