Radiatiile sunt atat de puternice incat ar distruge robotii trimisi in interiorul reactoarelor.

Expertii de la Tokyo Electric Powe Co (TEPCO) au aflat ca nivelul de radiatii in cel mai adanc punct al reactorului numarul 2 de la Fukushima este mult mai ridicat decat era in trecut.

Aici, nivelul radiatiilor a ajuns acum la 530 sieverts pe ora si nimeni nu stie ce se va intampla in continuare. Deocamdata, radiatiile periculoase nu se scurg in afara, anunta TEPCO, potrivit Daily Mail. In prezent, nici macar robotii nu pot fi trimisi in centrul zonei contaminate, pentru ca ar fi distrusi in scurt timp.

Anterior, cea mai recenta masuratoare a indicat un nivel de radiatii de numai 73 sieverts pe ora, in anul 2012.

Raspandirea radiatiei nu este uniforma, prin urmare difera foarte mult de la un loc la altul. Actuala masuratoarea a fost facuta cu ajutorul unei camere speciale, care a fost montata pe un robot rezistent la radiatii puternice.

Tarandu-se ca un sarpe, robotul a intrat in reactor, unde a filmat si a inregistrat temperatura din interior. Masuratorile au fost realizate la sfarsitul lunii ianuarie.

Centrala atomica de la Fukushima a fost grav afectata in urma cutremurului foarte puternic din 11 martie 2011. Peste 18.000 de oameni si-au pierdut viata din cauza seismului si a tsunami-ului care a urmat.

Patru reactoare ale centralei nucleare de la Fukushima au fost distruse, acesta fiind cel mai grav incident nuclear dupa cel de la Cernobil, din 1986.

Costurile pentru curatarea si securizarea regiunii se pot ridica la 190 de miliarde de dolari, au estimat in decembrie autoritatile nipone.